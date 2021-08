Wo der Staat seinen Job erledigt hat ...

... und wo noch viel zu tun ist. Eine Zwischenbilanz nach knapp anderthalb Jahren Pandemie ergibt den nicht sehr überraschenden Befund: Geld ist nicht alles.

Sollen die Gratis-Coronatests abgeschafft werden? Ist eine Impfpflicht vorstellbar? Darüber lässt sich trefflich streiten. Fest steht, dass der Staat bei der Bekämpfung der Coronapandemie die Sorgfaltspflicht, die er gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern hat, in umfassender Weise wahrgenommen hat. Alle können sich gratis testen lassen. Alle können sich gratis impfen lassen. Es gibt keine soziale oder finanzielle Diskriminierung. Die Regierung hat dafür Steuergelder in Milliardenhöhe in die Hand genommen.

Man mag diesen Zustand für eine Selbstverständlichkeit halten. Doch ...