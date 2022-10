Albert Einstein spukt an dieser Salzburger Schule weiter

Der Name von Albert Einstein ist im Zuge der Verleihung des Physiknobelpreises an den Österreicher Anton Zeilinger immer wieder gefallen. In den 1930er-Jahren hatte der berühmte deutsche Physiker die Verschränkung von zwei Teilchen als "spukhafte Fernwirkung" bezeichnet, Zeilinger und Kollegen konnten dieses Phänomen der Verknüpfung experimentell nachweisen. Einstein (1879-1955) erhielt 1922 für seine Lichtquantenhypothese den Physiknobelpreis.

Mit seiner Forscherkarriere eng verbunden ist die Andräschule (heute Campus Mirabell) in der Stadt Salzburg. Albert Einstein präsentierte dort am 21. September 1909 ...