Das Mondseeland verführt zum Innehalten

Auf einer Radtour durchs Mondseeland ist erstaunliches zu entdecken: So ist neben dem Parkplatz des Badeplatzes St. Lorenz ein Fernglas auf einem roten Stempen montiert. Noch bevor man durch die Linsen schaut, ist am Winkel des Apparats zu erkennen: Dieser Blick wird nicht in eine übliche Ferne schweifen, sondern mitten ins wuchernde Wiesengrün starren.

Doch es kommt anders: Schaut man durchs Fernglas, sieht man 22 Jahre zurück: 1999 hat der Schweizer Bildhauer, Film- und Performancekünstler Daniel Zimmermann auf ...