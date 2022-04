Der Doppler-Altar und sein besonderer Effekt

Die seitlichen Altarpfeiler laufen in Spiralformen aus. Raffiniert setzen diese Voluten das Bild mit der Krönung Mariens zur Himmelskönigin durch Gottvater, Sohn und den Heiligen Geist in Szene. Diese Darstellung der Dreifaltigkeit des Salzburger Hofmalers Jacob Zanusi gab der Kapelle in Viehhausen (Wals-Siezenheim) auch ihren Namen. Errichtet wurde sie in dieser Form 1714, ihre Geschichte geht auf einen Pestbildstock im Jahr 1625 zurück. Die Pestheiligen St. Sebastian und St. Rochus zieren denn auch den Altar.

