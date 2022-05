"Der Strobl" lief Abersee den Rang ab

Wie aus einem alten Märchen- oder Sagenbuch schaut der bronzene Mann mitten in Strobl aus. Er erzählt ein Kapitel Ortsgeschichte der Wolfgangsee-Gemeinde.

Das bronzene Mannsbild steht nicht von ungefähr direkt beim Gemeindeamt in Strobl am Wolfgangsee. Es ist eine der Hauptfiguren in der Geschichte der Gemeinde. Dargestellt ist er mit breitkrempigem Hut, halblangem, struppigem Haar und markantem Spitzbart. Die 1993 entstandene Figur stammt aus den Händen von Eva Maria Mazzucco (1925-2013), einer gebürtigen Stroblerin. Die Bildhauerin gab Hanns III. Strobl sein Aussehen. Vorbild war offensichtlich das Gemeindewappen, es zeigt Hanns III. ebenso mit einem Richterstab und einem Eisenbündel.

"Der Strobl" ...