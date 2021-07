Die Ferrary-Kapelle erinnert an den Mauritius-Sammler

Direkt an der Seeleiten-Straße in Burgau steht die Kapelle, im letzten salzburgischen Ortszipfel am Attersee (Gemeinde St. Gilgen). Auffällig sind die rundbogigen Fenster und die in Form einer Blüte angeordneten kreisförmigen Ornamente über dem Eingangsgitter. Der Gründerzeitbau wirkt vernachlässigt, das Kapelleninnere ist bis auf die Gebetsbänke leer geräumt.

Gestiftet wurde die Kapelle 1891 von Philipp von Ferrary (sein eigentlicher Name war Marchese de Ferrari), Spross aus genuesischem Adel und einer der berühmtesten Briefmarkensammler weltweit. Der Adelige liebte das ...