Die höllische Fratze erinnert auch an ein dunkles Salzburger Kapitel

Ein Bösewicht bewacht den Eingang des Altstadthotels Radisson Blu in der Salzburger Judengasse. Das fratzenartige Gesicht mit Bart, grobschlächtigen Zügen und zwei Hörnern lässt als Erstes an eine Krampusmaske denken - an einen teuflischen Gesellen. Farblich fällt der allerdings aus dem Bild, die ockergelbe Gesichtsfarbe verleiht ihm einen milderen Anstrich.

In dem Haus Judengasse 15 habe sich einst die Synagoge des mittelalterlichen Salzburg befunden, die ab 1377 belegt sei, sagt Bauhistorikerin Dagmar Redl-Bunia vom Magistrat. "Im Kern stecken ...