Die Vision des hl. Franziskus beim Aufgang zum Kapuzinerberg

Seit Jahrhunderten führt der einzige Fahrweg auf den Salzburger Kapuzinerberg durch die Franziskuspforte in der Linzer Gasse. Markus Sittikus ließ das Portal am Fuß des Imbergs (der alte Name für den Kapuzinerberg) 1617 aus Konglomeratquadern errichten. Sein Wappen mit einem Steinbockkopf krönt denn auch den Torbogen. Darüber ist ein Franziskusrelief in die Fassade des Hauses Nummer 14 eingemauert. Der hl. Franziskus (Franz von Assisi) ist Ordensvater der Kapuziner.

Das marmorne Relief mit fensterartiger Umrahmung und gesprengtem Rundgiebel zeigt ...