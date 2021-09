Dieser Löwenkopf zeigt den Dämonen die Zähne

Dieser bronzene Löwe ist ein Türwächter, an ihm kommt keiner vorbei: Grimmig sein Blick, unübersehbar das Maul mit den scharfen Zähnen und der herausgestreckten Zunge. Alles an ihm wirkt mächtig - und gleichzeitig mystisch. Die wallende Mähne erinnert an Sonnenstrahlen, eine Weinranke mit Trauben fasst den Löwenkopf ein. Der Ring im Tiermaul fordert geradezu zum Angreifen auf.

Der Türzieher prangt seit Jahrhunderten auf dem Hauptportal der gotischen Wallfahrtskirche St. Leonhard in Tamsweg. Auch ohne den Löwen ist die ...