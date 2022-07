Ein Stück Lieferinger Wirtshausgeschichte

Es ist eine Erinnerung an Dorfidylle und Landleben, die den Betrachterinnen und Betrachtern hier vor Augen geführt wird. Das Keramikrelief füllt im Traditionsgasthof Kohlpeter in Salzburg-Liefering eine ganze Wand aus. Wie in einem Bilderbuch ist Kachel für Kachel zum Durchschauen, erzählt wird aus vergangenen Zeiten. Längst hat die Stadt das ehemalige Dorf umzingelt und überwuchert.

Eine Besonderheit im Kohlpeter

Seit 45 Jahren ziert die Keramikarbeit von Julia Winter einen Nebenraum der Gaststube; um das Werk zu ...