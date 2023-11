Heiliger Martin von Tours in der Seitenkapelle des Doms.

Salzburg verbindet mit dem heiligen Martin eine besondere Geschichte, obwohl der Gründer des ersten Klosters in Europa und spätere Bischof von Tours vermutlich nie hier war. Ein Fresko in einer Seitenkapelle des Salzburger Doms erinnert an ihn. Hier liegen Reliquien ...