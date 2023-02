Kaum zu Hause, darf man in Höhe und Ferne blicken

Besser sieht man die Bilder beim Heimkommen als beim Wegfahren. Tritt man von den Bahnsteigen kommend in die Halle des Salzburger Hauptbahnhofs und richtet den Blick nach oben, hat man ein außergewöhnliches Panorama - keine kunsthistorische Sensation, aber auffallend in Motiv, Material und Aufmachung. Es sind Keramiken, die landschaftliche Blickfänge in Salzburg und Salzkammergut zeigen - Hellbrunn, Bischofsmütze, Gosausee, Zeller See, Bad Gastein.

Einige dieser Fliesenbilder, die das lokale Fernweh anstacheln, wecken jetzt Interesse, weil einer der dafür ...