Farbakzente in hellem Ockergelb prägen den Kirchenbau.

Die Kirche in St. Martin im Lungau ist ein Prachtstück, sie wurde meisterlich saniert.

Frau und Mann schauen herunter vom Kirchturm, Schulter an Schulter, hier ist eine Beziehung in Stein gemeißelt. Die Darstellung der beiden wirkt einträchtig, sehr verbunden, sehr nah. Für die Betrachter, Betrachterinnen könnte der Porträtstein ein Sinnbild für Zweisamkeit sein. An ...