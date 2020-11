Löwe mit dem Brezelschweif oder doch Liebesknoten?

Der mächtige, kraftvolle Löwe setzt zum Sprung an, sein verflochtener Schweif ragt in die Höhe. Das Wappentier von Fürsterzbischof Paris Lodron ist auf der Wasserbastei beim Salzburger Kurgarten aus der Nähe zu bewundern. Die Bastei ist ein Überrest der Lodron'schen Befestigungsanlage, die in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zum Schutz der Rechten Altstadt gebaut wurde.

Als der Löwe mit dem Brezelschweif ist das Aushängeschild der Grafen Lodron bekannt. "120 Mal begegnet man in Salzburg dem ehrfurchtgebietenden Tier", ...