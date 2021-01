Mit der Muschel weht eine Brise Meeresluft durch die Gasse

Muschelornamente auf Salzburger Fassaden sind gar nicht so selten, aber fallen meist nicht in den Blick. Die einzelne Muschel auf dem denkmalgeschützten Haus in der Arenbergstraße 6 tut sich da schon leichter: Sie prangt mittig unter dem elegant geschwungenen Giebel und kann sich hier in voller Größe entfalten. Die Form schaut aus wie frisch in den Meeressand gedrückt, der sandfarbene Fassadenton verstärkt diese Wirkung. Das Schmuckelement mutet wie ein Hauszeichen an.

Welche Bewandtnis es mit der Muschel hat, ...