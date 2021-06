Rund wie ein Brotlaib, aber nicht zum Hineinbeißen

Ein großer, runder Stein hängt in der Stiftskirche St. Peter an der Wand, etwas versteckt hinter dem Eingangsgitter. Breite schmiedeeiserne Bänder halten ihn. Die Form erinnert an einen Brotlaib. Bei genauer Betrachtung vermeint man sogar, eine leicht aufspringende Kruste zu erkennen. Wie Bauernbrot, nur halt zu hart zum Hineinbeißen.

Bekannt ist der graue Naturstein als steinerner Brotlaib von St. Peter. Josef Brettenthaler griff die alte Sage in seinem "Großen Salzburger Sagenbuch" auf. Diese erzählt von einer Bäuerin aus ...