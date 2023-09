Ältestes Marterl am Wolfgangsee: Ein Nagel setzt auf der Steinsäule aus 1509 den Akzent

Auf St. Gilgener Gebiet, direkt am Wolfgangsee, steht die gotische Säule. Sie ist mehr als 500 Jahre alt und wurde von einem Paar gestiftet.

Eine über 500 Jahre alte Steinsäule steht am Uferweg des Wolfgangsees in der Fürbergbucht. Unter dem Gehäuse mit der Figur des heiligen Wolfgang prangt eine Inschrift in braunroten Lettern. Die Jahreszahl 1509 sticht hervor, nicht nur ihrer Größe wegen, sondern ...