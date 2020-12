Wunder vom Schnee bringt Schneeherren nach Salzburg

Das wunderbare Weiß, das Skifahrern die Wadeln zum Jucken bringt, ist im Dom auf dem Altar mit "Schnee" im Namen kaum erkennbar. Möglicherweise meint der weiße Streifen rechts unten jenen Schnee, den Maria am Morgen des 5. August 358 auf jene Stelle in Rom hat fallen lassen, wo sie eine Kirche hinwollte. Papst Liberius ist angeblich dem gottesmütterlichen Wunsch so mustergültig gefolgt, dass diese Basilika noch steht: Santa Maria Maggiore.

Das Bestaunen dieses Schneewunders samt Wallfahrtszielen zu "Maria ...