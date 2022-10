Dem Denglisch-Jodler folgt jetzt Denglisch-Rock

Andere ein Wenig zum Schmunzeln und zum Nachdenken zu bringen ist Sinn dieser Kolumne. Und so wie es ausschaut, funktioniert's wirklich.

Susi Steidl aus Elsbethen (gebürtige Leogangerin) und ihre Schwägerin Greti Hartl (aus Saalfelden) machten den Anfang. Inspiriert durch Texte dieser Kolumne schufen sie den "Denglisch Jodler."

Denglisch, Sie wissen es, ist dieses Gemisch aus immer a bissl Deutsch und viel English. am Ende klingt es sehr gscheit, heißt aber oft (fast) nichts.

Und jetzt legen zwei Pop-Legenden aus Salzburg "einen drauf." Und zwar Erich W. Holzmann und Willie Helminger. Beide Mitglieder der legendären, 1967 gegründeten Pop-, Rock- und Bluesband "Les Marquis."

Wie kommen Rock'Roller bitte auf die Idee, sich unter dem Titel "Salzburger Botschaft" über Denglisch zu echauffieren, pardon: lustig zu machen?

Holzmann: "Weil immer mehr sinnentleerte Worthülsen entstehen." Also: Rock and Roll! Der Herr Holzmann ist übrigens auch umtriebige Erfinder des "Salzburger Advent" und des "Wüdara Gschnas."

Wann immer ich englische Wörter hör, die so cool in Deutsch heut' klingen, drängt's mich sogleich nur eins zu tun,

ich möchte auch mal

Englisch singen.

Obwohls mir tierisch

auf den Keks geht,

it goes me animaly on the

cookie, weil my Englisch is not all the best, but I learn it rucki zucki.

Ref.: Speak - talk - denglish It makes me ready and I mean that I hear not right, oh yeah! Speak, talk denglish I will sing in english or I get foxdevils wild.

https://youtu.be/OKo7jSN3Yls