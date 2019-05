Sauba sog i! Erst scheiden "die Deitschen" bei der WM aus. 2018 war's. In der Vorrunde! Ha! Und jetzt? Jetzt schaut's danach aus, dass sie beim Kicken die Spielzeit verkürzen miassn!

Ein Fußballspiel dauert in der Regel 90 Minuten. Und am Ende gewinnen - die Deutschen? Irrtum! In Surheim, drüben über der Grenz', ist das anders. Da gehen womöglich die Anrainer dank eines Gutachtens als Sieger vom Platz. Dann ist Schluss ...