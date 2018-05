Der Wolf & was die Geißlein in Facebook schrieben

Sie werden grimmig schauen. Die Brüder Grimm. Aber es muss sein. Einer ihrer Psychothriller, der vom Wolf und den Geißlein, gehört umgeschrieben.

Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge Geißlein. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und Futter holen. Da rief sie alle sieben herbei und sprach: "Liebe Kinder, ich muss hinaus in den Wald. Seid brav, sperrt die Türe gut zu und nehmt euch in Acht vor dem Wolf! Wenn er hereinkommt, frisst er euch mit Haut und Haaren." Die Geißlein sagten: "Liebe Mutter, wir wollen uns schon in Acht nehmen!" Es dauerte nicht lange, da klopfte jemand an die Haustür und rief: "Macht auf, liebe Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht!"