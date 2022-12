Die kleine Anleitung für den Bau eines Schneemannes

Was so alles daherkommt. Also per Mobiltelefon. In diesem Fall war es Anlass laut zu lachen. Trotzdem ist ja die stillste Zeit im Jahr. Deshalb bitte: Nach dem Lachen, wenn's geht, schnell wieder still sein.

"Schneemannbauen im Jahr 2022" stand da. Beschrieben im Text ist eine knappe arbeitsreiche Stunde mit verschiedenen Begegnungen. Solchen, wie sie in unseren Tagen möglich sind. Das Leben ist eben ganz schön bunt geworden. Bitte schön:



8.00 Uhr: Schneemann gebaut.



8.10 Uhr: Eine Dame auf dem Lastenfahrrad beschwert sich, weil das keine Schneefrau ist.



8.15 Uhr: Umgehend eine Schneefrau dazugebaut.



8.17 Uhr: Eine Gender-Studies-Studentin beschwert sich über die angedeuteten Brüste der Schneefrau.



8.25 Uhr: Ein Veganer auf dem E-Scooter meint, dass die

Karottennase reine Verschwendung von Lebensmitteln sei.



8.27 Uhr: Ein Tormann

beschwert sich, weil der

Schneemann keine

Regenbogenbinde trägt.



8.30 Uhr: Ich werde von

Sawsan Chebli und Jan

Böhmermann auf Twitter als Rassist beschimpft, weil der

Schnee weiß ist.



8.50 Uhr: Ein Klimaaktivist klebt sich am Schneemann fest.



Der Text landete ohne Quellenangabe bei mir. Trotzdem: Danke an den Autor, die Autorin! Mir schien, weil es ja Schneefall gab, dringend geboten, diese praktische Anleitung umgehend an Sie weiterzuleiten!