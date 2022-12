Fußball und Skihütte? Dörte graut es schon davor!

Wir wissen es. Nicht nur im Pinzgau gilt es ja als geflügeltes Wort: The devil never sleeps! Also: Da Teifi schloft nit! In diesen höllischen Tagen schon gar nicht. Denn, kaum ist die eine Devils Show vorbei, folgt schon die nächste After Show Party. Teufel aber auch! So ein Stress. Und mitten im größten Höllenspektakel dann das: Tschüss Deutschland! Pfiat ench Manda! Die Fußballer unserer Lieblingsnachbarn müssen vorzeitig die WM verlassen! Heimreise aus Katar samt Kater. Auch nicht lustig. Echt ...