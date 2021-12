Es geschah am 26. Dezember 2004. Wie aus dem Nichts brachte eine vier Meter hohe Welle Tod und Verwüstung mit sich. Balage Ramani, damals 32 Jahre alt und Näherin in Unawatuna, im Süden Sri Lankas, verlor fast alles was ihr heilig war im Leben. Die Woge riss ihre zwei Kinder mit: Chaminda (2) und Kavish, acht Monate alt.

Auch Balages Mutter starb. Vom kleinen Haus bleiben nur Trümmer. 30.000 Menschen kamen an diesem Weihnachtstag in Sri Lanka um. ...