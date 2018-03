Es ist noch nicht Ostern, aber es weihnachtet schon sehr!

Alarmstufe Rot! Der Grund: Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber droht posthum ein schweres Burn-out. Aber, bittschön - sind die zwei nicht selbst daran schuld? Weil, keiner hat's ihnen angeschafft. Aber sie mussten ja unbedingt dieses Lied "Stille Nacht" schreiben. Vielleicht haben s' gestritten deshalb. Damals, nach dem Heiligen Abend 1818. Und der eine hat womöglich zum anderen, also der Mohr (Text) zum Gruber (Melodie) gesagt: "Oida, vergiss es. Wirf die Noten weg. Und lösch den Text von der Festplatte. Weil, irgendwann, Oida, kommen Tourismusmenschen dahinter und machen ein Gedenkjahr. Dann wird unser Song völlig vermantschkert und vermarktet und ist auch noch ständig in den Charts. Aber unsa Liad is a Song of Silence und kein Bettenfüller-Boogie" - so könnte es gewesen sein.

Aber der eine hätt' halt auf den anderen hören sollen. Ist aber nicht passiert. Stattdessen haben die beiden der Welt das schönste aller Weihnachtslieder geschenkt. Das hat jetzt Konsequenzen! Jetzt, Mitte März 2018, noch ehe jemand ein einziges Osterei gefärbt hat. Weil Stille Nacht - aber hallo! - ist g'wiss ein "Burner", also ein Raketerl für den darbenden Tourismus. Und bitte, das gehört einmal gesagt: Von November 2017 bis Jänner 2018 wurden in Salzburg lächerliche 6,6 Mill. Nächtigungen erzielt - das sind kaum acht Prozent mehr als im Vorjahr. Da muss was geschehen! In den Bergen, und nicht nur dort, nagen die Menschen sicher schon an Tischtüchern und Wurzeln, weinen und sind verzagt bei so einer Not! Nur acht Prozent mehr! Wie schlimm! Da traf es sich gut, dass jetzt diese ITB in Berlin stattfand. Die größte Tourismusmesse der Welt. Immerhin heißt es ja auch im Lied "Der Retter ist nah".

Aus Berlin erreichte uns

nun folgende Depesche: "Stille Nacht ist österreichweites Kultur-Thema. Denn die in der AG Stille Nacht vereinten Projektpartner Österreich Werbung, SalzburgerLand Tourismus, Tourismus Salzburg GmbH, Tirol Werbung und OÖ Tourismus bündeln auf der ITB einmal mehr ihre Kräfte, um das Lied nachhaltig mit der Kulturdestination Österreich zu verknüpfen und die neu gestalteten Reise-Programme und Angebote in den 13 Stille Nacht Orten zu vermarkten."

Luja, sogi, die Rettung naht!