Lokalpatriot SN

Ich war länger weg. Aber jetzt bin ich wieder da. Wo ich gewesen bin? Was ich die ganze Zeit getan habe? Bitteschön:

Beginnen wir die Geschichte am Beginn. Das ist immer praktisch. Also: Es geschah Anno Domini 2021. Exakt am 27. Dezember. Uhrzeit: 11:15 Uhr. Oiso scho a Böisl her (liegt schon etwas zurück)! Im unteren Teil des sonnigen Gahbühel-Hanges kam eine Urgewalt auf mich zu. Auf Skiern. Rasend schnell. Ein richtiges Mannsbild. Vollbarock! Und sichtlich ein Freund ...