Gebirgsdialoge: "Heian is nit heiaring!"

Die Beatles, Obertauern und mein Freund, den ich im Scha-Ga-Ga traf.

Der Frühsommer macht sie möglich: Die Begegnungen im Scha-Ga-Ga. Also im schattigen Gastgarten. Das, was mir dort neulich ein Freund sagte, klang irritierend. Nach dem üblichen "Howgh!", also der hier von dem Eingeborenen gepflegten Grußformel: "Sogga?" - "Passt scho",

entpuppte er sich als Scheingebildeter: "Zaiding glesn ho i." Er hatte kurz zuvor Zeitung gelesen. "In an Inserat van Tourismusvabond Owotauan is gstontn: ,We are heiaring!' - Nit zwida! Wei wonn de doscht oiwei haian, klingt des entsponnt!"

"Ha! ...