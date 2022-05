Gebirgsdialoge: "I hoaz hiatz mit Tagskia!"

Die Frage, wie auch im nächsten Winter die Stube warm wird, macht kreativ.

Es war eine der netten kleinen Begegnungen im Kaffeehaus. Und das Ritual wie immer: "Sogga?" - "Jo, passt eh auf a Nachnd!" (Frei übersetzt: Wie geht es dir? Alles in Ordnung? - Na ja. Leider nicht ganz). Die Antwort klang ein bissl verzagt. Deshalb meine Frage: "Was ist passiert?" - Da kam: "Jo, da Installatär kimb ma nit daher!" Zur Erklärung: Der Bekannte will sein Heizsystem umstellen. Denn er ist ein ökologisch wacher Mensch. Und es treibt ihn, wie uns ...