Werbung für Chalets mit Kriegsbildern

Die Arche Noah entsteht ein zweites Mal. Eintritt - bis zu 15 Millionen Euro.

Sie haben zwischen drei und 15 Mill. Euro übrig? Dann sind Sie ein Glückskeks und können sich einen Fixplatz auf der Arche Noah Nr. II kaufen. Die bleibt auch beim endgültigen Weltuntergang an Land. Also keine Angst vor Seekrankheit! Fünfzig Einheiten umfasst sie und ist, was Strom, Wasser und Essen angeht, völlig autark.

Wo sie steht? Erraten: Oberhalb von Mittersill. Im Bereich Wasenmoos. Der alte Noah wird schön schaun! Endlich Luxus auf seinem Kahn. Vor allem aber: Krieg ...