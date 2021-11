Gebirgsdialoge: "Znaxt, vorm Logahaus"

Über Entwurmungsmittel, den nahen Advent und Weihrauch.

Ich hatte ihn lange nicht mehr gesehen. Das Treffen fand dort statt, wo die Kraft am Land daheim ist. Am Parklatz vorm "Logahaus." Er wirkte angespannt. Ich, durch die FFP-2-Maske murmelnd: "Wos sogga?" Er (unmaskiert): "I brauch hiatz gach des Zoig. Beim Viechdokta gibbs es neama." Es dauerte ein wenig, bis der Groschen bei mir fiel. Der Bekannte war auf der Suche nach Ivermectin, einem Entwurmungsmittel für Pferde. Er hatte zuvor einen Tierarzt konsultiert. "Ausvakaft is bei Viechdokta. Grinst hot ...