Post von einem ganz echten Inspektor!

Damals, vor Homeschooling. Da gingen "d' Kinner an Sunntoug a d' Schui".

Lokalpatriot

Sehr geehrter Herr Redakteur Bayer!

Als Pinzgauer (Loigomer/Leoganger), den es beruflich nach Salzburg verschlagen hat, lese ich mit besonderem Vergnügen Ihre heiteren Beiträge in den SN.

Ein Beitrag solcher Art scheint mir

übrigens die in der Beilage angeführte

Begebenheit. Sie betrifft meine einstige

Tätigkeit als Beamter der Schulaufsicht.

Als solcher besuchte ich einmal die Klasse der Volksschullehrerin Barbara

Rettenbacher in Niedernsill.

Die bekannte Mundartdichterin "verewigte" diesen Besuch auf launige Weise in ihrem Büchlein "Geh mit".

In Wertschätzung, Dr. Josef Steidl

"Gern gehnant s' a d' Schui"

Dou is amal der Herr Landesschui-

Inspekta kemma und hout meine Kinner a wenk ausgfratschlt. "Geht's gern in d' Schui?", hout ar s' als erschts gfrougg. "Ja!", hamb meine bravn Kinner gschrien.

"Was is euch liaber? 's Schuigehn oder 's Dahoambleibm?", hout er weiderbohrscht.

"'s Schuigehn!", hamb meine ganz bravn Kinner hiatz brüllt. Aber der Herr Inspekta loußt nit lugg. "Was is euch liaber? Der Sonntag oder a Wochntag?" - "Da Sunntoug!", hamb meine gscheidn Kinna hiatz gsougg. Dou neigascht (fragt er neugierig) ar noh amal: "Und warum is euch der Sonntag liaber?" - "Weil mar dou koan Schui hamb", krahn meine ganz gscheidn Kinner hiatz gschwind.