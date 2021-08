"Six Senses" - aber kein siebenter Sinn

Still und leise findet eine Entfremdung statt. Oder wie sehen Sie das?

Ich werde mir doch kein Chalet, Pardon - keine "Residence" am Wasenmoos kaufen. Echt nicht. Sie wissen ja: Am Pass Thurn im oberen Oberpinzgau soll ein Hotel mit 77 Zimmern entstehen. Dazu 45 Appartements und 13 Chalets (künftig "Residences"). Aber, und das macht mich in meiner Entscheidung sicher: Jetzt gibt es keinen Gratis-E-Porsche mehr dazu! Dabei war der in Aussicht gestellt. Uns Interessenten (pro Häuschen mit Preisen zwischen 5,5 und 8,5 Mill. Euro) sollte so ein Auto geschenkt werden. Wird ...