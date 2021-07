Luxusprojekt am Pass Thurn: Der Gratis-E-Porsche für Chaletkäufer ist gestrichen

Die Betreiber des umstrittenen Six-Senses-Projekts riefen am Freitag den Neustart aus. Mit dem Generalunternehmer sei ein neuer Finanzierungspartner an Bord. Das Wort Chalets wurde durch Villen ersetzt. Die Kooperation mit Porsche ist beendet. Der Medientermin endete in einem Eklat.

Die Aufregung war groß, auch über die Landesgrenzen hinweg, als 2019 der Spatenstich für ein Projekt der Superlative am Pass Thurn bei Mittersill gesetzt wurde. Auf 1200 Metern Höhe, unweit der Landesgrenze zu Tirol, sollte im Pinzgau ein Hotel der thailändischen Six-Senses-Gruppe entstehen, samt 45 Appartements und 13 Chalets im gewidmeten Zweitwohnsitzgebiet. "Six Senses Kitzbühel Alps" nennt sich das Projekt. Für Chaletkäufer, die zwischen 5,5 und 8,5 Millionen Euro hinblättern, sollte ein E-Porsche gratis dabei sein. Zu protzig, fand selbst ...