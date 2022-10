Viele sagten "Nein!" - er schuf Platz für 23 Laubbäume

Der Gschaft, also die Neugier, war groß. Wos passiert leicht do? Sie war berechtigt, die Frage. Immerhin entstand eine neue Allee.

Klimaschutz? "Freili, do damma sicha mit!" Natürlich sind wir alle dafür. Geht ja um die Zukunft. Unsere Kinder und Enkel? Nur, wenn es dann konkret wird, wird die Bereitschaft eher unkonkret.

Ein Beispiel: Bis 2024 will die Stadtgemeinde Saalfelden 120 Bäume im und am Rand des Ortsgebietes pflanzen. Geld ist vorhanden. Die Aktion wird vom Land und der EU mitfinanziert. Der schöne Plan: Alte Alleen aufforsten, neue Alleen entstehen lassen. Klingt suprig! In der Theorie. Tatsache ist aber: ...