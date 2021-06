Warum wir Dörte und Jens dankbar sein sollten

Jetzt dürfen wir es wieder. Nämlich "zu Mehras zsommhuckn". Also mehrere Menschen dürfen an einem Tisch im Wirtshaus Platz nehmen.

"Indoor maximal acht Erwachsene plus betreuungspflichtige Kinder pro Tisch." So lauten die neuen Corona-Regeln. Das haben wird uns hart erarbeitet. Vor allem aber müssen wir Dörte und Jens aufrichtig Dank sagen! Warum? Weil wir ohne sie bald auf dem Trockenen säßen.

"Der Neubau von Urlauber-Appartments in Landgemeinden reißt nicht ab. Neu ist eine Entwicklung aus dem Pinzgau. Betreiber interessieren sich für alte Wirtshäuser, wo dann Aparthotels entstehen. In Piesendorf sind 22 Ferienappartements bei einem Gasthaus schon in Betrieb, ...