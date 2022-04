Welcome in the international City of Sonkt Moschta!

Es war so: Auch ich bin leicht zsommzuckt beim Vorbeifahren. Der Chefin aller Country Song Singer in Salzburg erging es scheinbar ähnlich.

Die Haitzmann Anni, also die ganz echte Chefin aller Country Song Singer (Vorsitzende des Salzburg Volksliedwerks, Intendatin der fabelhaften Tonpuren in Loig0m/Leogang) schrieb mir desgwegn husig (umgehend) eine WhatsApp Message.

Ich muss jetzt ein wenig ausholen. Weil es ist nämlich a so: In the windy Valley of the Saalachtal is da Hoiwegnwind (Hohlwegenwind) dahoam.

Especially, oiso bsundas im Saalachtal zwischen Weißbach (White Creek) bis St. Martin bei Lofer (Sonkt Moschta/Saint Martin). And now, und jetzt, is ...