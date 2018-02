Willkommen im Home of Lästig

Immer öfter wird in voll besetzten Liftgondeln eine neue Form von Skigymnastik ausgeübt: Verzweifeltes Rollen mit den Augen.

Nein, von Vordrängen kann keine Rede sein. Wir haben uns nur aktiv angestellt. War auch nötig. Später erfahren wir: 40.000 Skifahrer bevölkerten an diesem Tag den Skicircus. Und jetzt - juhu! Jetzt sitzen wir in der Zehnergondel der Schönleitenbahn. Körper an Körper. Skischuhschnalle an Skischuhschnalle. Ein herrlicher Tag!? Ja, eh. Aber das Leben lehrt: Du sollst das Auffifahren nicht vor der Bergstation loben. Und? Das Leben hatte wieder einmal recht ...

Nach zehn Sekunden ruaschelt (für Gäste: nestelt, sucht) die junge Frau - wir nennen sie einfach Dörte - wild am Zipp des Anoraks. Zack - schon pickt das Mobiltelefon mit deutscher Akkuratesse am Ohrwaschl. Was kommt jetzt? Das Telefon wird zwischen Ohr und Ohrschutz des Skihelms gepresst. Dörte muss deshalb etwas lauter sprechen heute - oder tut sie das immer?

Jedenfalls fällt der Ruf nach "MAMA!!??" dezibelmäßig heftig aus. Weiter geht's: "Mama!! Wo bist du?" Die Frage hört sich eher wie ein Befehl an. Und? Mama leistet Widerstand. Sie liefert keine klaren Positionsangaben. Himmel! Wenn der Bergdoktor vom Fernsehen das hört, fliegt er am Ende sofort los, sucht Mama und rettet sie auf der Stelle. "MAMA, komm doch zur Bergstation!" Ha - Mutti reagiert eben nicht auf Befehle. "Mama!! Bitte treffen wir uns doch an der Bergstation." Wir anderen neun in der Gondel leiden. Das Home of Lässig wird zum Home of Lästig. Und Mutti, wohl eine renitente Alt-68erin leistet Widerstand. Dörte, jetzt sehr laut: "Also Mama! Komm jetzt! Wir treffen uns, und du kannst dann machen, was du willst." Fremdschämen breitet sich aus. Mehrere Fahrgäste starten eine spezielle Skigymnastik - sie rollen mit den Augen. Hin und her. Her und hin. Dann endet das Verhör abrupt. Aber es bleiben dennoch quälende Fragen: War der Akku leer? Beendete Dörte den Tag als Halbwaise? Irrte Mama planlos und hungernd durch die Berge? Wir werden es niemals erfahren.