Manchmal muss der Mensch um Verzeihung bitten. Ich tue es. Hier und heute entschuldige ich mich bei Wolf Haas.

"Das kann man nicht lesen. Der schreibt irgendwie - unlesbar." Jahre meines Lebens brachte ich mich durch dieses Vorurteil um viel Lesefreude. Wo Wolf Haas ja überhaupst ein Eingeborener wäre! Er wurde 1960 in Maria Alm am Steinernen Meer geboren. Ja, sagen Sie es ruhig - in Mary Alp on the Stony Sea.