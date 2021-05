Alle wollen jetzt den starken Staat. Aber für wie lang?

In der Krise führt an Eingriffen des Staates in die Wirtschaft kein Weg vorbei. Aber es kommt die Zeit, wo er sich zurückziehen muss.

Der Satz "Wir sind jetzt alle Keynesianer" wird dem liberalen Ökonomen Milton Friedman zugeschrieben. Breite Bekanntheit erfuhr er, als ihn US-Präsident Richard Nixon 1971 in "Ich bin jetzt ein Keynesianer" variierte, nachdem er ein Budget mit hohen Staatsausgaben und einem entsprechend hohen Defizit vorgelegt hatte. Dass in der Krise die Stunde des Staates schlägt, und damit der Theorie von Keynes, der sich in solchen Situationen für staatliche Interventionen aussprach, ist unumstritten. Wenn die Nachfrage aus dem Privatsektor ausbleibt oder er ...