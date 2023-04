Der Westen und sein Problem mit Chinas Wirtschaftsimperialismus

Man muss akzeptieren, dass China eine wirtschaftliche Großmacht ist. Die USA und Europa sollten China daher geeint entgegentreten.

Die Weltwirtschaft schleppt sich dahin, erst jüngst prognostizierte der Internationale Währungsfonds eine mehrere Jahre andauernde Schwächephase. Dass es noch Wachstum gibt, ist vor allem der nach der Pandemie wiedererstarkten Wirtschaft Chinas zu verdanken. Man kann es drehen und wenden, wie man will, an China kommt niemand vorbei. Das spiegelt sich auch in den Staatsbesuchen. Vor einer Woche empfing Chinas allmächtiger Staatspräsident Xi Jinping mit Brasiliens Lula da Silva einen befreundeten Staatsmann. Davor statteten Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula ...