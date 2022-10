Die falschen Rezepte, um Britannien wieder groß zu machen

Die neue Regierung in London will hoch hinaus. Premierministerin Liz Truss & Co. sind aber schon nach drei Wochen im Tief.

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. wurde in Großbritannien gemutmaßt, die Monarchie könnte unter König Charles III. an Bedeutung verlieren. Darüber, wie er die Rolle als Staatsoberhaupt anlegt, weiß man noch nicht viel. Aktuell sollten sich die Einwohner des Vereinigten Königreichs aber nicht so sehr Sorgen über Veränderungen im Buckingham-Palast machen, sondern wie es in Downing Street 10, dem Sitz der Premierministerin, weitergeht. Wer dachte, es könne nach Boris Johnson nur besser werden, der wurde von seiner ...