Die Franzosen und ihr Kampf für das Recht auf Glück

Wenn in der Grande Nation das Volk gegen Reformen auf die Straßen geht, schwingt immer ein revolutionärer Geist mit.

In Frankreich zieht sich der von den Gewerkschaften organisierte Widerstand gegen die Pläne für eine Pensionsreform nun schon über Wochen. Und ein Ende der Proteste ist nicht in Sicht, die Demonstranten scheinen wild entschlossen, das wichtigste Projekt von Staatspräsident Emmanuel Macron zu Fall zu bringen, der das gesetzliche Pensionsalter von 62 auf 64 Jahre anheben will. Den Ton gab er zum Jahreswechsel vor. "Wir müssen länger arbeiten", hatte Macron in seiner Neujahrsansprache gesagt, nur so könne man das Pensionssystem längerfristig ...