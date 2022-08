Die Gefahr der hohen Inflation an schlechten Nachrichten

Die Zuversicht der Menschen, dass die Inflation sinkt, hängt von ihren Erfahrungen ab. Und davon, ob sie Vertrauen in die Politik haben.

Auch in Zeiten, in denen eine schlechte Nachricht die andere jagt, gibt es hin und wieder Lichtblicke, die etwas Hoffnung geben. In dieser Woche kam aus den USA die Meldung, dass der Preisauftrieb stärker nachgelassen hat, als erwartet worden war. Laut Experten deutet einiges darauf hin, dass bei der Inflation in den USA der Höhepunkt bereits erreicht wurde.

Vertreter der US-Notenbank beeilten sich allerdings, die aufkeimende Euphorie an den Aktienmärkten zu dämpfen. Der Kampf gegen die Inflation sei ...