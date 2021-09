Installateure der Wirtschaft und die Lecks in der Leitung

Ökonomen werden unter ihrem Wert geschlagen. Um mehr Gehör zu finden, müssen sie ihre Theorien stärker in die Praxis tragen.

Die breite Bevölkerung hat von Ökonomen keine gute Meinung. Im besten Fall werden sie als langweilig wahrgenommen, wie in dem Witz, den die mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Esther Duflo und Abhijit Banerjee an den Anfang ihres Buchs "Good Economics for Hard Times" gestellt haben. Der geht so: Ein Arzt erklärt einer Frau, dass sie nur noch ein halbes Jahr zu leben hat, und rät ihr, einen Ökonomen zu heiraten und nach South Dakota zu ziehen. Auf die Frage der Frau, ...