Showdown statt Shutdown - aber der Countdown geht weiter

Die USA werden wohl nicht zahlungsunfähig werden. Aber das Spiel mit dem Staatsbankrott im Kongress ist politisches Hasard.

Das offizielle Amerika muss vorerst also nicht zusperren. Mit der Unterschrift, die US-Präsident Joe Biden in der Nacht zum Freitag unter das Gesetz für einen Übergangshaushalt setzte, wurde verhindert, dass viele Bundesbehörden zwangsweise schließen müssen und die Arbeit der Regierung zum Stillstand kommt. Mit der Einigung, die Demokraten und Republikaner in buchstäblich letzter Minute erzielten, ist zwar einmal mehr der Shutdown der Verwaltung abgewendet, aber die viel größere Gefahr der Zahlungsunfähigkeit noch nicht gebannt.

Die Uhr tickt. Bereits ...