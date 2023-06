Was Adam Smith zu Handelsbeziehungen mit China gesagt hätte

Braucht der Handel mit autoritären Staaten andere Regeln? Adam Smith hätte die Pläne zu wirtschaftlicher Sicherheit der EU begrüßt.

Die Beziehungen des Westens zu China sind an einem kritischen Punkt angelangt. In Europa vermisst man, dass die Regierung in Peking den russischen Einmarsch in der Ukraine klar verurteilt, die sich stattdessen auf die bequeme Position zurückzieht, dass man sich in Angelegenheiten anderer Staaten nicht einmische. Dabei schwingt freilich eine Botschaft an die USA mit, denen man damit signalisiert, dass Amerika es mit Taiwan genauso halten sollte.

Ungeachtet des politisch angespannten Verhältnisses sind EU und USA um ein ...