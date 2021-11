Was Lohnverhandlungen und die Geldpolitik miteinander verbindet

Zweifel, dass die Inflation im Zaum gehalten werden kann, sind gefährlich. Aber gut für jemanden, der sich diese Zweifel zunutze macht.

Was Notenbanken tun, hat viele Menschen lange Zeit genauso wenig interessiert wie das berühmte Fahrrad, das in China umfällt. Für die Geldpolitik gilt das spätestens seit der Finanzkrise 2008/09 nicht mehr. Und seit das Coronavirus die Lieferketten unterbrochen hat, weiß man auch, welchen Einfluss Verwerfungen auf dem chinesischen Markt darauf haben, ob man ein Fahrrad in Europa kaufen kann.

Dass Globalisierung und Geldpolitik jeden betreffen, lässt sich dieser Tage gut beobachten. Am Wochenende versuchen Wirtschaftskammer und Gewerkschaft erneut, ...