Wenn es für eine Wende höchste Zeit ist

Der Überfall auf die Ukraine war eine Zeitenwende, die sich niemand wünschte. Manchmal wenden sich die Dinge auch zum Besseren.

Wir leben in unruhigen Zeiten, in denen vieles, was als unumstößliche Gewissheit galt, ins Wanken gerät und infrage gestellt wird. Im Februar 2022 sprach der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz anlässlich des russischen Einmarsches in der Ukraine erstmals von einer Zeitenwende in der Geschichte. Der Begriff wurde seither zum geflügelten Wort. Völlig zu Recht, denn der Überfall auf ein Land markiert tatsächlich eine Kehrtwende in der Nachkriegsordnung auf dem europäischen Kontinent.

Die Zeitenwende ist aber nicht auf die Weltpolitik ...