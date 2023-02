Wie Luftballons derzeit Weltpolitik und Wirtschaft in Atem halten

Die USA zeigen gerade vor, wie man einen Ballon vom Himmel holt. Ein Abschuss des Inflationsballons wäre allerdings keine gute Idee.

Knapp zwei Wochen ist es her, als ein riesiger weißer Ballon in großer Höhe am Himmel über den Vereinigten Staaten gesichtet wurde. Die Aufregung um den mutmaßlichen chinesischen Spionageballon hielt die Öffentlichkeit tagelang in Atem, bis die US-Luftwaffe der nicht genehmigten Überfahrt ein jähes Ende bereitete und das bis dahin nicht identifizierte Flugobjekt abschoss. Ballon kaputt, aber sonst niemand zu Schaden gekommen. Das wars.

Nicht ganz. Das offizielle China behauptete, hier sei ein ausschließlich für Forschungszwecke gedachter Ballon ...