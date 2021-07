Zurück ins Büro. Ja, aber in ein anderes als davor.

Die Pandemie zwang uns zum Arbeiten aus der Ferne. Jetzt besteht die einmalige Chance, die Arbeitswelt neu zu organisieren.

"Wenn Sie in ein Restaurant in New York gehen können, dann können Sie auch ins Büro kommen." Mit dieser unmissverständlichen Botschaft hat der Vorstandschef der US-Investmentbank Morgan Stanley, James Gorman, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Rückkehr an ihren Arbeitsplatz aufgefordert. Sein Kollege David Solomon vom Konkurrenten Goldman Sachs hat das Arbeiten von der Ferne als Fehlentwicklung bezeichnet. Und der CEO des Bankriesen JPMorgan Chase, Jamie Dimon, sagt: "Die Leute pendeln nicht gerne. Na und?"

Die Wall-Street-Banken lassen keinen ...